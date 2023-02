Over minder dan twee weken verschijnt Destiny 2: Lightfall, de eerste grote uitbreiding na The Witch Queen. Dit komt met een nieuwe locatie, subclass, personages, veranderingen in de gameplay en nog veel meer. Ook gaat op 28 februari het nieuwe seizoen van start, dus die datum is een belangrijk moment voor de game.

Om een globaal overzicht te geven van wat Lightfall te bieden heeft, is er een video documentaire verschenen die langs alle belangrijke punten gaat. Je kunt deze video hieronder bekijken en als je meer over Destiny 2: Lightfall wilt weten, check je hier onze preview.