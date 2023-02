Sonic Frontiers verscheen eind vorig jaar en het was voor SEGA en Team Sonic een ietwat spannend moment, omdat de game qua gameplay een nieuwe richting insloeg. Het is de spelers in ieder geval bevallen, want de game blijkt de verkoopverwachtingen te hebben overtroffen. Het totale aantal verkopen staat momenteel namelijk op 2.9 miljoen stuks.

In een financiële presentatie stelt SEGA Sammy dat ze tevreden zijn met hoe de game het heeft gedaan. Het gaat in de presentatie vooral over hoe ze de marketing hebben toegepast, zo werd er volop ingezet op de release en kort daarna kreeg de titel rond Black Friday een prijsverlaging. Nadien is de prijs weer naar het oude niveau gegaan en hoewel er dus wat wisselingen zijn geweest, heeft dit geen negatief effect op de verkopen gehad.

Dit motiveert SEGA ook om op een strategisch niveau door te gaan met de game. Dit in de zin van nieuwe promoties, eventuele prijsverlagingen en natuurlijk downloadbare content. Afgezien van het financiële verhaal valt dit te vertalen naar dat Sonic Frontiers een lang leven beschoren is en dat is natuurlijk goed nieuws voor de spelers van de game.

“We are proceeding with this title based on a strategic sales plan. We conducted intensive promotions around the November release, and as announced recently, we have been able to achieve good results so far. A temporary sale was held around Black Friday, but the selling price has since returned to normal. We have been able to achieve these results while maintaining a certain level of quality, and the number of units sold greatly exceeded our original estimation. We will continue to sell over the long term based on sales strategies such as pricing, promotions, and the development of further DLC.”