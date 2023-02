Volgende week dinsdag verschijnt Lightfall, de volgende uitbreiding voor Destiny 2. Met deze naderende release hebben Sony en Bungie vanavond tijdens State of Play de launch trailer uitgezonden, die weer spectaculaire beelden van Neomuna, Strand en meer laat zien.

Je bekijkt de trailer natuurlijk hieronder en als je meer over Destiny 2: Lightfall wilt weten, kan je terecht bij onze uitgebreide preview. We zagen de game onlangs al in actie en vertellen je er graag meer over.