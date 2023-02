Als ontwikkelaar kan je natuurlijk een foutje maken, maar de ontwikkelaars van The Division 2 hadden het wel erg bont gemaakt. In plaats van iets simpels zoals een foutieve patch hadden zij door een fout aan hun kant er per ongeluk voor gezorgd dat ze hun eigen game totaal niet meer konden patchen.

Foutje bedankt, met als gevolg dat het elfde seizoen noodgedwongen uitgesteld werd. Ook het tiende seizoen kon niet verlengd worden, maar gelukkig is het probleem nu opgelost. Dus seizoen 11 van The Division 2 krijgt een nieuwe releasedatum.

Reign of Fire, zoals het elfde seizoen heet, verschijnt nu op 28 februari. Daarbij heeft Ubisoft ook aangekondigd dat er op 27 februari een livestream plaatsvindt waarin ze het een en ander gaan toelichten over de nieuwe content van dit seizoen. De livestream zal via Twitch te volgen zijn en de weg daar naartoe vind je via de onderstaande tweet.

https://twitter.com/TheDivisionGame/status/1628062057856737285