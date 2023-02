Suicide Squad: Kill the Justice League liet zich tijdens de meest recente State of Play uitzending uitgebreid zien met verschillende video’s. In één van die video’s zagen we de online coöp functie van de game in actie, maar alles kan ook solo gespeeld worden. Al zit er wel een addertje onder het gras…

Op een officiële FAQ-pagina van de game werd duidelijkheid geschept over de aard van het beestje: de game wordt immers ‘online-only’, ook al speel je solo.

Deze keuze is waarschijnlijk te danken aan het ‘drop-in, drop-out’ multiplayer systeem, maar toch is deze beslissing wat controversieel. Dit betekent immers dat je altijd een stabiele internetverbinding nodig zal hebben om de game te kunnen spelen en niet iedereen heeft hier toegang toe.

Suicide Squad: Kill the Justice League komt op 26 mei uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.