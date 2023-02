The Pokémon Company kondigde gisterenmiddag een uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet aan: The Hidden Treasure of Area Zero. Deze uitbreiding bestaat uit twee delen, waarvan The Teal Mask in de herfst uitkomt en The Indigo Disk in de winter. Ook brengt deze uitbreiding nieuwe legendarische Pokémon naar de game: Ogerpon en Terapagos.

Je zult vanzelfsprekend een nieuw avontuur kunnen beleven met deze uitbreiding en qua nieuwigheden afgezien van het gebied waarin het zich afspeelt, zal de game ook voorzien worden van drie nieuwe Pokémon: Okidogi, Munkidori en Fezandipiti.

Dit is pas het topje van de ijsberg, want in een persbericht heeft Nintendo aangegeven dat het totale aantal extra Pokémon op maar liefst 230 stuks ligt. Deze Pokémon leven in nieuwe gebieden van de game en kwamen niet voor in de originele titel.

Als je straks aan The Teal Mask begint, zul je jouw savedata mee kunnen nemen. De enige vereiste is wel dat je de treasure hunt in Pokémon Scarlet/Violet voltooid hebt, wat pakweg een uurtje of drie spelen is. Om The Indigo Disk te kunnen spelen dien je de gewone game voltooid te hebben, idem dito voor The Teal Mask.