Er is heel wat nieuws te melden over Final Fantasy XVI: dit langverwachte nieuwe deel in de wereldberoemde RPG-reeks toonde zich eerder vandaag al met veel nieuwe beelden, maar daar houdt het niet op. De kans is namelijk groot dat we al van tevoren met de game aan de slag zullen kunnen gaan middels een demo.

PlayStation Game Size liet namelijk op Twitter weten dat ze een demo voor Final Fantasy XVI hebben gespot op het PlayStation Network. Deze zou enkele weken voor de release van de game (22 juni) beschikbaar gesteld worden: waarschijnlijk rond het begin/midden van juni dus.

Momenteel is het bestaan van deze demo nog niet bevestigd door Square Enix, dus we wachten de officiële aankondiging nog even af.