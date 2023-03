Special | Het vernieuwde Destiny 2 mod systeem, loadouts en de koppeling aan Guardian Ranks – Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar de nieuwe content die Destiny 2: Lightfall te bieden heeft, zijn er ook de nodige veranderingen doorgevoerd in de game. De meest belangrijke als het op efficiëntie aankomt zit hem primair in een tweetal zaken: loadouts en armor mods. Dit is op de schop gegaan om het overzichtelijker te maken en dat komt met een secundaire reden. In onze DLC Special haalden we deze aanpassingen al even aan, in dit artikel gaan we er wat dieper op in zodat je een helder beeld krijgt van de werking.

Efficiëntie en toegankelijkheid

Bungie heeft de laatste jaren Destiny 2 op verschillende vlakken van meer diepgang voorzien. Dit om de doorgewinterde spelers de mogelijkheid te bieden om hun build meer specifiek af te stemmen op bepaalde situaties en om er in verschillende situaties nog wat meer uit te halen. Een belangrijke factor hierin is het toepassen van mods die aangepast kunnen worden naargelang de mods die je hebt. Dit ging voorheen direct per stukje armor, waardoor je continu van armor naar armor moest wisselen om het in te stellen. Een systeem dat op zichzelf prima werkte, maar dat kan beter en in het kader van efficiëntie en toegankelijkheid is dat op de schop gegaan.

Het werkt in de praktijk bijzonder eenvoudig. Zodra je het build scherm van je Guardian voor je hebt druk je simpelweg op de d-pad naar rechts waarna een nieuw scherm zich opent. Hier zie je de armor stukken die je op dat moment hebt uitgerust met daarnaast het aantal beschikbare slots. Vervolgens kun je per onderdeel de mods instellen die je ter beschikking hebt. De werking is identiek aan wat we kennen, alleen het grote verschil is dat je nu in één oogopslag via het scherm precies kunt zien hoe je jouw Guardian hebt uitgerust. Dit maakt het wisselen van mods overzichtelijker en efficiënter, en belangrijker nog: voor nieuwkomers is dit ook gelijk een heel stuk duidelijker.

Afgezien van de genoemde uitgangspunten is een ander doel van Bungie domweg het verkorten van de tijd dat je hiermee bezig bent. De eventuele verwarring die zou kunnen ontstaan wordt weggenomen en het inrichten van de mods moet hierdoor een leukere ervaring worden. Bovendien zie je per mod die je instelt direct rechts in beeld wat het effect is en dat komt de algemene ervaring ten goede. Vanzelfsprekend hebben we hiermee de afgelopen dagen volop geëxperimenteerd en we kunnen beamen dat het een vooruitgang is. Puur omwille van het feit dat het simpelweg gemakkelijker werkt. De beschikbaarheid van mods is ook op de schop gegaan en dat hangt deels samen met de Guardian Ranks, waar we zo op terugkomen.

Sla je loadouts op

Waar het in veel shooters tegenwoordig gebruikelijk is om een bepaalde samenstelling van wapens en additionele attributen op te slaan, waardoor je afhankelijk van het speltype dat je speelt een keuze kunt maken, ontbrak zoiets in Destiny 2. Nu is Destiny 2 niet je gemiddelde shooter, maar met een brede waaier aan activiteiten, is het goed mogelijk dat je juist specifieke builds wilt instellen en opslaan. Een wat oudere Raid kan bijvoorbeeld een bepaalde build vereisen die voor andere activiteiten, zoals PvP, helemaal niet interessant is. Het is niet handig om dit om de haverklap aan te moeten passen, zeker als je een speler bent die alles door elkaar heen speelt en specifieke wapens voor bepaalde situaties gebruikt, om maar wat te noemen.

Zodra je jouw build gereed hebt, druk je op de d-pad naar links en dan opent zich een subscherm waar je verschillende slots ter beschikking hebt. Hier kun je met een druk op de knop je huidige loadout opslaan. Zodra je een andere bouwt, kan je die eveneens opslaan, waardoor je op een gegeven moment een reeks van builds hebt die van elkaar verschillen. Zodra je eenmaal aan het spelen bent, kun je op bijna elk gewenst moment via ditzelfde scherm van loadout wisselen. Dit scheelt enorm veel geschuif met armor en wapens, wat het speeltempo enorm ten goede komt. De voorwaarde is echter wel dat de gebruikte items voor een bepaalde build wel allemaal in je inventory moeten zitten. Althans, je moet ze in je bezit hebben.

Heb je iets in de Vault opgeslagen? Dan haalt de game automatisch de items op om zo je build in te stellen. Dit beperkt dat je telkens naar een locatie moet om de Vault te betreden. De keerzijde is echter wel dat als je vervolgens weer wisselt naar een andere build, dat je slots in je inventory vrij moet hebben om de items die voorheen in de Vault zaten lokaal bij jezelf op te slaan. De game stuurt de items die je Vaulted had niet weer automatisch terug. Dit is misschien wat onhandig, maar Bungie gaf tegenover onder andere ons onlangs in een presentatie al aan dat dit iets is waar ze nog naar aan het kijken zijn, dus daar komt vanzelf een ‘oplossing’ voor.

Er zijn in totaal 10 loadout slots beschikbaar, maar niet elke slot kun je direct gebruiken om een loadout in op te slaan. Je zult meerdere slots namelijk moeten vrijspelen en de hoeveelheid die je ter beschikking hebt, is afhankelijk van hoever je in de game bent. Dit is weer gekoppeld aan de Guardian Ranks en naarmate je stijgt in rank, komen er weer nieuwe slots bij. Dit geeft spelers al dan niet een motivatie om zich onder andere te richten op de doelen die gekoppeld zijn aan de Guardian Ranks, want afgezien van dat het enige prestige oplevert, heeft het ook een effectief nut voor de gameplay. En dit brengt ons automatisch bij het derde belangrijke onderdeel van de gameplay, dat zijn intrede heeft gedaan met Lightfall: Guardian Ranks.

Guardian Ranks komen met nieuwe opdrachten

Een gloednieuw onderdeel zijn de Guardian Ranks. Dit is een gradatie in levels die toeneemt als je voldoet aan een reeks gekoppelde opdrachten. De meeste spelers die al een lange tijd Destiny 2 spelen, zullen op Guardian Rank 6 beginnen en een reeks van 23 opdrachten gepresenteerd krijgen. Dit is een waaier van doelstellingen, variërend van een aantal keer in vendor rank stijgen per seizoen tot het voltooien van bepaalde activiteiten. Zodra je aan alle doelstellingen hebt voldaan, ga je een Guardian Rank omhoog. Dit dient als motiverende factor om te blijven spelen, bovenop de seizoensgebonden uitdagingen en natuurlijk de reguliere activiteiten, alsook de nieuwe onderdelen die met Lightfall zijn geïntroduceerd.

Als we het over de mods voor armor hebben, dan ben je niet langer afhankelijk van een willekeurige beloning qua mods. Dit kan immers als je een specifieke mod wilt hebben best frustrerend zijn als het random is. Daarnaast was je voorheen afhankelijk van Ada-1, die een wisselend aanbod in mods had, waarbij je ook naast het net kon vissen als je een roulatie een keertje mist. Dat is verleden tijd, want dit hangt samen met de Guardian Ranks. Als je rank 6 bereikt hebt, dan zullen alle mods beschikbaar zijn en als je al langer speelt loop je niet tegen dat probleem van ontbrekende mods aan, gezien je dan toch op rank 6 begint. Spelers die op een lagere rank beginnen, die zullen door te ranken automatisch stapsgewijs de mods vrijspelen.

Afgezien van dat de Guardian Ranks op zichzelf een interessant onderdeel zijn om als het ware de Triumphs van meer waarde te voorzien – de doelstellingen komen best veel overeen – kan het je nu ook extra slots voor je loadout opleveren. Én het stroomlijnt het modsysteem door mods hieraan te koppelen in plaats van ze willekeurig beschikbaar te maken, wat de toegankelijkheid van Destiny 2 meer ten goede komt. En dit zijn dan precies nieuwigheden die zich vooral op de achtergrond bevinden, maar uiteindelijk bijzonder goed van pas komen. Het maakt het spel overzichtelijker, toegankelijker en het geeft eens te meer reden om te blijven spelen.