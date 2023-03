Pokémon Scarlet & Violet blijft gebukt gaan onder tegenslagen. De technische staat van de game bij de launch was euh… niet wat het hoorde te zijn en nu duiken er meldingen op van een wel erg gevaarlijke bug. Op Reddit zijn namelijk veel boze spelers te vinden die plots hun save files zijn kwijtgeraakt.

Het is niet helemaal duidelijk wat de bug triggert, maar verschillende slachtoffers zeggen dat dit zou komen door het linken met de Pokémon GO app of bij het downloaden van DLC. Momenteel gaat het niet om een bijster groot aantal spelers, maar toch baart dit de playerbase zorgen. Je lange werk plots verliezen door een bug is nu eenmaal niet zo fijn…

Momenteel is er nog geen sprake van een eventuele fix.