Niet iedereen is even tevreden met de komende overname van Activision Blizzard door Microsoft. Sommige partijen worden er zelfs behoorlijk zenuwachtig van. Sony is bijvoorbeeld bang dat Microsoft na verloop van tijd zal besluiten om Call of Duty exclusief voor Xbox consoles te maken, een zet die ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor het PlayStation merk.

Zover zal het echter nog niet snel komen. Hier kon je reeds lezen dat Microsoft hun grote concurrent een deal had aangeboden, die ervoor zou zorgen dat Call of Duty nog zeker tien jaar op PlayStation consoles te spelen zal zijn. Meer zelfs, de deal staat toe dat Sony nieuwe Call of Duty delen reeds vanaf dag één als onderdeel van hun PS Plus abonnement aanbiedt.

“Any CoD Game in a Microsoft multigame subscription is eligible for inclusion in Sony’s multi-game subscription service, at the same time and for the same duration.”

Klinkt ideaal, toch? Volgens Sony zit er echter een flinke adder onder het gras. Microsoft behoudt namelijk de optie om de prijs van de Call of Duty licentie aan te passen, waardoor het op termijn Sony zou kunnen dwingen om de prijs van Call of Duty op de PlayStation consoles te verhogen. Een situatie waar Sony zich logischerwijs niet meteen mee wil verzoenen.

Vrij vertaald: de twee kemphanen zijn nog niet meteen van plan om elkaar de hand te schudden.