Microsofts recente deal met Nintendo zorgt ervoor dat we al zeker de komende tien jaar zullen kunnen genieten van Call of Duty op de Nintendo Switch. Gezien de Switch echter heel andere hardware biedt dan de Xbox of PlayStation consoles, was het nog even koffiedik kijken op welke manier dat zou gebeuren. Zou Microsoft Call of Duty gaan streamen op de Switch? Of bestaat er een manier om de games rechtstreeks op het toestel te laten draaien?

Volgens een recente reactie mikt Microsoft vol vertrouwen op die tweede suggestie. De uitgever stelt dat het mogelijk moet zijn om Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone en andere titels binnen de franchise rechtstreeks op de Nintendo Switch te draaien. Ze wijzen hiervoor naar andere games zoals Apex Legends en DOOM Eternal, die reeds eerder demonstreerden dat een dergelijke stap niet voor problemen hoeft te zorgen.

“The Parties are confident that in addition to Warzone, CoD buy-to-play titles (e.g., CoD: Modern Warfare 2) can be optimised to run on the Nintendo Switch in a timely manner using standard techniques which have been used to bring games such as Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite and Crysis 3 to the Switch.”