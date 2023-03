Pokémon Scarlet & Violet krijgt later dit jaar een uitbreiding, waardoor er nog meer avonturen beleefd kunnen worden in de game. In de tussentijd zijn er nog andere activiteiten, waaronder de Tera Raid Battles.

Dit weekend verschijnt Decidueye met de Mightiest Mark in Black Crystal Tera Raid Battles en deze Decidueye heeft Flying als Tera Type, waardoor hij een geduchte tegenstander is. Aan jou om met je vrienden het gevecht aan te gaan en te winnen.

Gezien je Decidueye normaal gesproken niet tegen kan komen in Pokémon Scarlet & Violet, is het de moeite waard om deel te nemen aan het limited-time event