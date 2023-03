Na het enorme succes van HBO’s The Last of Us kon een tweede seizoen natuurlijk niet uitblijven, dat ook al een tijdje geleden officieel bevestigd is. Inmiddels is ook duidelijk dat het verhaal van The Last of Us: Part II over meerdere seizoenen verteld gaat worden.

De vraag is echter wanneer we het volgende seizoen mogen verwachten. Volgens actrice Bella Ramsey, die Ellie vertolkt, duurt dat nog even. Ze verwacht dat eind dit jaar of begin volgend jaar de opnames van start gaan en dat het seizoen dan eind 2024 of begin 2025 uitkomt.