Na wat eerdere geruchten en een hint is het woord er nu officieel uit: er wordt gewerkt aan een nieuwe LEGO racegame door ontwikkelaar Visual Concepts en uitgever 2K Games. De game gaat onder de naam LEGO 2K Drive en zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De game moet op 19 mei 2023 uitkomen en bij de officiële aankondiging werd de onderstaande trailer vrijgegeven. LEGO 2K Drive is een racegame in verschillende open werelden, waarin je vrij bent om te doen wat je wilt en dat in een auto die je zelf hebt gebouwd.

Je kunt missies aangaan, mini-games spelen, maar ook racen in een party racer opzet. Dit wil zeggen dat je power-ups tot je beschikking krijgt om de tegenstanders het vuur aan de schenen te leggen. Dit kan je lokaal spelen in split-screen, maar ook online. Daarnaast is de gehele game in coöp te doorlopen.

Meer over LEGO 2K Drive lees je in onze preview, gezien we de game onlangs al gespeeld hebben. De eerste trailer check je hieronder.