Het stond al een tijdje op de planning, maar morgen is het dan eindelijk zo ver, de eerste van drie grote Sonic Frontiers updates is te downloaden. De update voegt twee nieuwe modi toe en een nieuwe feature die het mogelijk maakt om naar een aantal iconische Sonic nummers te luisteren.

Spelers zullen aan de slag kunnen met de gloednieuwe foto-modus, waarin je het perfecte plaatje kunt proberen te schieten tijdens actievolle momenten zoals een gevecht of tijdens het grinden op rails, of een prachtig sereen moment uitkijkend op de zon vastleggen. Je kunt de foto’s ook nog bewerken met een zevental filters.

Naast de foto-modus voegt de update ook uitdagingsmodi toe. De modi zullen beschikbaar zijn zodra je het hoofdverhaal van Sonic Frontiers uitspeelt en bestaan uit de Cyber Space Challenge – een time-attack modus – en de Battle Rush modus, waarin je het achtereenvolgend moet opnemen tegen een groot aantal vijanden.

De laatste toevoeging met de update is een gloednieuwe Jukebox feature die het mogelijk maakt om je favoriete Sonic muziek uit Frontiers en verleden games af te spelen terwijl je speelt. Er zullen in totaal 53 nummers beschikbaar zijn, waarvan er 13 gelijk beschikbaar zijn zodra je het spel opent. De rest zul je moeten vrijspelen door ‘Sound Memories’ te vinden op elk eiland.

Je zult onder andere de volgende nummers kunnen beluisteren:

Sega Sound Team, Tomoya Ohtani, Merry Kirk-Holmes – I’m Here (Sonic Frontiers)

Crush 40 – Live & Learn (Sonic Adventure 2)

Crush 40 – Open Your Heart (Sonic Adventure)

Sega Sound Team, Tomoya Ohtani – Reach For The Stars (Sonic Colors Ultimate)

Sonic Frontiers is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt in onze Sonic Frontiers review lezen of het spel voor jou mogelijk de moeite waard is om te checken.