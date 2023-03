Uitgever en ontwikkelaar Frictional Games heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Amnesia: The Bunker. De meest recente video die we hebben ontvangen gaf een korte blik op de loopgraven in het spel dat zich afspeelt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Ditmaal krijgen we wat meer achtergrondinfo over het verhaal en de situatie waar we ons in zullen bevinden.

Amnesia: The Bunker zal elke keer dat je het speelt anders zijn dankzij een willekeurige opbouw van de wereld. Je zult een safe room tot je beschikking hebben waar je onder andere je spel kunt opslaan en materialen kunt bewaren.

Amnesia: The Bunker komt op 16 mei uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de story trailer hieronder bekijken.