Bandai Namco is sinds februari van dit jaar bezig om alle vechters van Tekken 8 voor te stellen door middel van video’s. Een paar dagen gelden konden we Lars Alexandersson in actie zien en nu is Jack-8 aan de beurt.

In bijna elk deel van de Tekken-serie is de robot Jack te vinden, behalve in Tekken 4. Nu zijn we alweer toe aan Jack-8 en deze ziet er indrukwekkend uit. De video toont dat de robot zeer krachtige en zelfs explosieve aanvallen heeft. Hoe dit eruit ziet kan je hieronder zien.