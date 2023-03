Het is een nieuwe dag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe ronde moddergooien tussen Microsoft en Sony omtrent de vele overnames, exclusieve titels en gekibbel met waakhonden. Arkanes Harvey Smith onthulde deze week dat hun aankomende game Redfall een jaar lang in ontwikkeling is geweest voor de PlayStation 5, voordat Microsoft spreekwoordelijk de deur intrapte en hen vertelde dat ze hun focus moesten verleggen naar enkel de Xbox Series X|S en pc.

Volgens Smith was dit een goede zet, omdat ze nu meer aandacht konden geven aan platforms. Tegenover Gamespot heeft een woordvoerder van Microsoft nu laten weten dat ze “geen games van PlayStation hebben weggehouden”. De persoon in kwestie geeft zelfs aan dat ze na de overname zelfs hebben uitgebreid, verwijzend naar de releases van Deathloop en Ghostwire: Tokyo, waar al contracten tussen Arkane en Sony voor op tafel lagen, getekend en wel.

“We haven’t pulled any games from PlayStation. In fact, we’ve expanded our footprint of games that we’ve shipped on Sony’s PlayStation since we acquired ZeniMax, and the first two games we shipped after closing were PlayStation 5 exclusives [Deathloop and Ghostwire: Tokyo].”

Men geeft daarbij ook aan dat titels van ZeniMax die reeds beschikbaar waren voor PlayStation-platforms, zoals DOOM, nog steeds op dat platform te spelen zijn, hetzelfde wat Microsoft met Minecraft heeft gedaan. De woordvoerder zegt dat toekomstige titels uit eigen stallen per geval bekeken worden voor een eventuele release op andere platforms.

“We did the same thing since our closing of Minecraft as we extended the reach of that franchise. All of the games that were available on PlayStation when we acquired ZeniMax in March 2021 are still available on PlayStation, and we have continued to do content updates on PlayStation and PC. We have always said that future decisions on whether to distribute ZeniMax games for other consoles will be made on a case-by-case basis.”