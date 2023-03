Chad Stahelski heeft als regisseur naam gemaakt met de John Wick-franchise en hoopt die reputatie binnenkort te bevestigen met de Ghost of Tsushima-film. De man beseft dat hij behoorlijk wat werk voor de boeg heeft. De HBO-reeks van The Last of Us heeft immers de lat voor videogame-adaptaties behoorlijk hoog gelegd.

Iets dat Stahelski hoopt mee te nemen van John Wick naar Tsushima is zijn liefde voor kleuren. In de John Wick-films probeerde de man daar volop mee te experimenteren en die lijn wil hij maar al te graag doortrekken naar Ghost of Tsushima. Of hoe een reeds kleurrijke game een zowaar nog meer kleurrijke film moet worden.

“You can already tell from the John Wick films that I love color and I love composition. To really try and not only live up to but exceed what the game has done with its visuals is completely fascinating to me. So that’s something we’re currently researching and working on. Like, how can you push the color palette? How can you bring that world to life in a very realistic and grounded way?”