Recent kondigde 2K Games de nieuwe racer LEGO 2K Drive aan, die al in mei moet verschijnen voor verschillende platformen. Dit is voor 2K Games echter het startschot van een nieuwe franchise, want de uitgever is samen met ontwikkelaar Visual Concepts van plan om meerdere delen te maken.

In een interview met VGC zegt executive producer Mark Pierce dat ze de game zien als een meerdelige franchise, waar dus opvolgers in verschijnen. Het hoe en wat is echter nog afwachten, want de eerste game moet natuurlijk nog verschijnen.

“We all want this to be a multi-year arc. We want there to be a Drive 2, 3, 4, and 5.”

Voor deze eerste game heeft ontwikkelaar Visual Concepts veel plannen liggen qua extra content, waarmee ze de game naar een hoger plan kunnen tillen wat in eerste instantie bij de release niet mogelijk is. Met andere woorden: LEGO 2K Drive zal op termijn nóg beter moeten worden.

“There’s several stuff that we have planned for post-launch that takes it to the levels that we knew we couldn’t do within the launch game,” he said. “We want to expand the creativity beyond just cars, right? We’d love to be able to build all sorts of things.”

Details over de post-launch content zijn nog niet bekendgemaakt. LEGO 2K Drive verschijnt op 19 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Meer weten over deze game? Check dan onze hands-on preview.