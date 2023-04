Zowel de releasedatum als enkele inhoudelijke details omtrent het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 – alsook het moment waarop de ‘Reloaded’ update op ons losgelaten wordt – waren eerder reeds uitgelekt. Activision heeft nu echter ook een eerste teaser vrijgegeven, waarin die gelekte informatie bevestigd wordt.

Het korte filmpje zit zoals gewoonlijk bomvol actie en plaatst Alejandro en Valeria lijnrecht tegenover elkaar. Het zal niemand verbazen dat dit vonken oplevert… én zin om opnieuw in Call of Duty te duiken. Zeker even kijken dus. Enjoy!