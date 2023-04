De laatste dagen komen er veel nieuwe trailers uit van Tekken 8 waarin we de diverse personages te zien krijgen. Nu heeft Tekken 8 game director Katsuhiro Harada nog wat nieuwe informatie over het spel vrijgegeven via Twitter.

Harada laat weten dat Tekken 8 rollback netcode zal gebruiken, iets dat steeds vaker wordt gebruikt in vechtspellen. Dat is natuurlijk niet zonder reden, want deze technologie zorgt ervoor dat de waargenomen vertraging veel kleiner wordt wat zorgt voor een responsievere ervaring voor beide spelers.

Dat is niet alles, Harada heeft namelijk ook laten weten dat Tekken 8 cross-play zal ondersteunen. Hij meent dat hij dit ook al opperde voor Tekken 7, maar dat de relatie tussen Microsoft en Sony en peer-to-peer problemen dit niet mogelijk maakte. De reden die Harada geeft om deze informatie niet groots aan te kondigen komt doordat het een verwachting is geworden van gamers.

Tekken 8 is nu in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het spel heeft nog geen officiële releasedatum, maar volgens Bandai Namco zal het spel vóór april 2024 worden uitgebracht.