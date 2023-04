Eind februari verscheen Lightfall, de laatste uitbreiding voor Destiny 2. De uitbreiding heeft op zichzelf genoeg te bieden om spelers weer een lange tijd bezig te houden. Toch voelde het verhaal een beetje als een opvulling aan richting The Final Shape volgend jaar. Daarnaast zijn verschillende nieuwe zaken geïntroduceerd, maar dat kwam de ontwikkelaar ook op kritiek te staan.

Nu anderhalve maand later blikt Bungie terug op de release van Lightfall en hoewel ze in hun nopjes zijn met het commerciële succes – het aantal gelijktijdige spelers is hoger dan ooit – geven ze ook toe dat ze hier en daar de plank een beetje hebben misgeslagen. De meeste kritieken die Bungie heeft gekregen hebben te maken met het Guardian Rank-systeem en de vijanden in de Legendary campagne, die teveel bulletsponges zouden zijn.

De ontwikkelaar geeft aan veel data te hebben verzameld in de afgelopen weken waaruit ze leren dat niet alles even gewaardeerd werd. Deze informatie komt goed van pas in combinatie met de constructieve feedback die ze hebben gekregen om updates te ontwikkelen die de bekritiseerde zaken zullen aanpassen.

Bungie geeft hierbij geen specifiek tijdschema, maar stelt wel dat ze verschillende verbeteringen zullen brengen voordat het volgende seizoen van start gaat. Naar verwachting zal dit rond 23 mei zijn, dus de updates zullen niet al te lang op zich laten wachten. Hetgeen Bungie zoal van plan is te behandelen met de updates wordt uitgebreid in dit artikel omschreven. Zeker interessant om even door te nemen als je Destiny 2 veel speelt en kritiek hebt op de nieuwe toevoegingen en aanpassingen.