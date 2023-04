The Lord of the Rings: Gollum werd vorig jaar uitgesteld, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk geen tweede keer meer gebeuren. De game is namelijk goud gegaan, zo heeft de ontwikkelaar laten weten.

Nu de game de gouden status heeft bereikt, kan het spel gedrukt worden op disc en die kunnen op hun beurt weer worden verstuurd naar de diverse winkels. Het duurt alleen nog wel even voordat je daadwerkelijk met The Lord of the Rings: Gollum aan de slag kunt. De action adventure ligt namelijk pas vanaf 25 mei in de schappen.

Het goud gaan van The Lord of the Rings: Gollum betekent natuurlijk niet dat er niet meer wordt gewerkt aan de game. Tegenwoordig is het normaal dat er een ‘day one patch’ beschikbaar zal zijn als er een nieuwe game uitkomt, dus dat zal hoogstwaarschijnlijk ook het geval zijn met deze titel. Daedalic Entertainment heeft dus meer dan een maand de tijd om eventuele bugs en dergelijke weg te werken middels een patch op release.

Let wel op, de gouden status van The Lord of the Rings: Gollum geldt alleen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het geldt niet voor de Nintendo Switch-versie. Die zal later dit jaar uitkomen.