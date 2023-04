De Suicide Squad mag er in Kill the Justice League dan wel op uitgestuurd worden om de wereld te redden van een bende op hol geslagen superhelden, het titulaire team antihelden lijkt momenteel vooral zelf redding nodig te hebben. De game werd na teleurstellende beelden en nieuws over het nagestreefde live service model door fans én critici met de grond gelijkgemaakt. Ook wij waren niet meteen enthousiast, zoals mijn collega Johnny hier al aangaf. Ontwikkelaar Rocksteady leek met andere woorden af te stevenen op een flop van jewelste.

Het gerucht deed al langer de ronde dat Suicide Squad: Kill the Justice League voor langere tijd de koelkast in zou vliegen en dat werd van de week ook bevestigd: de game komt niet langer volgende maand uit, maar zal pas op 2 februari 2024 in de winkelrekken belanden. Zo geeft Rocksteady zichzelf negen maanden tijd om te redden wat er te redden valt. Dat is best lang… maar is het lang genoeg om een op een afgrond afstevenende trein nog op het laatste momentje van spoor te doen veranderen? Of verwachten we dan te veel? Het is immers al jaren geleden dat wij nog als verwonderde kinderen in sprookjes geloofden.

Befaamd journalist Jason Schreier wist ook te melden dat we geen radicale koerswijziging moeten verwachten. Rocksteady zou het uitstel vooral gebruiken voor ‘polish’, oftewel het bijschaven en afwerken van details. Dit kan veel betekenen – het is en blijft een algemene term – maar niet dat Suicide Squad: Kill the Justice League helemaal terug naar de conceptfase gestuurd wordt. Voor deze Jouw mening kiezen we er echter voor om een positieve ingesteldheid te behouden en te stellen dat negen maanden misschien wél genoeg is om de game te redden. Een beetje optimisme, voor de verandering.

Wat denken jullie ervan? Is negen maanden genoeg tijd of is Suicide Squad om wat voor reden dan ook reeds ten dode opgeschreven? Hoe moeten we het woord ‘polish’ in dit geval interpreteren? En voor de DC-fans onder ons: wil je deze game überhaupt nog een kans geven? Laat het ons weten in het commentaarvak – met het nodige respect voor elkaar, uiteraard.