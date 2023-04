Final Fantasy XVI is al goud gegaan en nog niet zo lang geleden stond de game centraal in de State of Play uitzending van Sony PlayStation. Het zestiende deel in de reeks zal op 22 juni in de schappen liggen, dus we moeten nog een kleine twee maanden wachten. Niet getreurd, want er komt nog meer nieuws aan vlak voor de release.

Square Enix kondigde via Twitter namelijk een pre-launch evenement aan. Dit evenement vindt plaats op 11 juni in Los Angeles. Voor degene die niet speciaal naar Amerika willen vliegen: geen paniek. Dit evenement zal namelijk ook live te volgen zijn via streams. Wat Square Enix precies zal laten zien of vertellen, is nog niet duidelijk.

Er bestaat een goede kans dat hier de release van de demo aangekondigd wordt, die dan wellicht kort daarna verschijnt.