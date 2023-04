Nadat recent de Barbarian in de spotlights stond en daarvoor de Sorcerer en Rogue, is het nu de beurt aan de Druïde die zijn opwachting maakt in Blizzards Diablo IV. Zoals we van een druïde kunnen verwachten, zal hij over krachten beschikken die zich in de natuur bevinden zoals rots barrières en wervelwinden. Deze kan je in de onderstaande trailer aan het werk zien.

Verder is interessant om te vermelden dat hij ook in een beest kan veranderen om zo zijn vijanden klein te krijgen. Na de beta is er besloten om de druïde wel wat sterker te maken, aangezien hij soms wat onhandig speelde. Afwachten dus tot Diablo IV op 6 juni verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.