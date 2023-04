De release van Diablo IV komt steeds dichterbij wat het ook een hot topic in het nieuws maakt momenteel. Zo zagen we eergisteren dat Diablo IV goud is gegaan en de aanpassingen naar aanleiding van de beta werden ook duidelijk gemaakt. Vandaag hebben we een nieuwe trailer.

In Diablo IV kan je aan de slag met allerlei klassen en de Barbarian klasse staat dit keer centraal. Geen behoefte aan pijl en boog en stealth met de Rogue klasse? Geen zin om elementen als vuur en ijs te controleren met de Sorcerer klasse? Dan is de Barbarian klasse misschien wat voor jou, waarmee je van dichtbij op pure kracht je vijanden verplettert met een groot arsenaal aan wapens.

De korte trailer toont de vaardigheden van de Barbarian en dat gaat uiteraard gepaard met een hoop geschreeuw en veel verschillende wapens.