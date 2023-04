Het is inmiddels duidelijk dat de gesloten beta van XDefiant een groot succes blijkt te zijn. Al meer dan een miljoen spelers hebben de beta geprobeerd. Ubisoft smeedt het ijzer wanneer het heet is en heeft op Twitter laten weten dat de gesloten beta met maar liefst 48 uur wordt verlengd.

🎉 We’ve heard the requests and are extending the Closed Beta for an additional 48 hours! 🎉

The Closed Beta will now end on Tuesday, April 25th at 11 PM PT.

Be sure to get those extra matches in and lets us know your feedback!

— XDefiant (@PlayXDefiant) April 21, 2023