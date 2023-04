Om het de Call of Duty killer te noemen is misschien wat te voorbarig, maar de cijfers liegen er niet om: de beta van XDefiant doet het niet slecht. Momenteel hebben al meer dan een miljoen spelers deelgenomen aan de gesloten beta en deze loopt nog tot in de nacht van 23 op 24 april.

Wij waren in onze preview ook wel positief over de game, al kan Ubisoft best nog wel wat sleutelen aan zijn free-to-play shooter. Ubisoft belooft alle feedback ter harte te nemen en laten we hopen dat ze dat doen, want dan zou het wel eens een mooie bijdrage aan het genre kunnen worden.