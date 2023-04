Het was al bekend dat Star Wars Jedi: Survivor een flinke hap uit je SSD neemt. Afhankelijk van het platform waarop je speelt, moet je maar liefst rond de 150GB vrij houden. Daar zal de day one patch ongetwijfeld nog wat extra aan toevoegen. Net zoals hun collega’s bij Activision Blizzard blijkt Electronic Arts nu ook te beseffen dat ze nog meer geld kunnen verdienen door niets aan optimalisatie en compressie uit te geven.

Verzamelaars van fysieke exemplaren hebben het vandaag de dag sowieso al moeilijk, maar Electronic Arts doet daar een schepje bovenop. Hoewel grote games zoals The Last of Us: Part II en Final Fantasy 7 Remake op 2 discs werden uitgebracht, kost dat extra geld. In het geval van Star Wars Jedi: Survivor is er maar één disc en moet je de rest downloaden, wat het hele punt van een fysieke exemplaar kopen ondermijnt.