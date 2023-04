Gamers die hebben genoten van Star Wars Jedi: Fallen Order kunnen morgen met diens vervolg aan de gang. Respawn Entertainment heeft buiten de gameplay ook veel werk gemaakt van meer toegankelijkheidsopties. De ontwikkelaar is vooral trots op de ‘Slow Mode’.

De Amerikaans ontwikkelaar wil met Star Wars Jedi: Survivor een zo groot en breed mogelijk publiek bereiken. Aangezien de game wat Souls-achtige invloeden heeft, zal niet iedereen voor het spel warmlopen. De precisie die wordt gevraagd in dit soort titels ligt namelijk niet iedereen. Om deze mensen toch over de streep te trekken, is er een Slow Mode aanwezig.

Met Slow Mode kan je wanneer je maar wilt de tijd vertragen. Zo kan je beter anticiperen op de actie op het scherm. Oftewel, beter reageren op aanvallen van vijanden en het kan je helpen met platform secties. Om hier gebruik van te maken moet je wel eerst de desbetreffende mogelijkheid aanzetten in het toegankelijkheidsmenu.

Hoe de rest van Star Wars Jedi: Survivor in elkaar steekt, kan je lezen in de review van onze Simon.