Spider-Man 2 heeft nog geen exacte releasedatum gekregen, maar Insomniac Games heeft al wel meermaals laten weten dat de game gepland staat voor aankomend najaar. Sony zelf doet nu ook een duit in het zakje wanneer we de game kunnen verwachten.

Sony heeft tijdens het bekendmaken van hun financiële situatie even kort Spider-Man 2 aangehaald. Er werd namelijk medegedeeld dat de PlayStation 5-exclusive gepland staat voor dit fiscale jaar.

“We are planning to release a major title, Marvel’s Spider-Man 2, this fiscal year, and we aim to continue creating new IP, rolling out catalogue titles for PC, and strengthening live service development.”