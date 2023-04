Star Wars Jedi: Survivor is sinds gisteren verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wij hebben de game op de PlayStation 5 gespeeld en hoewel er wat technische issues zijn, is de game zeker goed te doen. Niet voor niets geeft Simon de titel een uitstekend cijfer in z’n review.

De pc-versie daarentegen is een ander verhaal. Daar zijn de technische issues een stuk groter en dat is EA Games en Respawn Entertainment op veel kritiek komen te staan. De ontwikkelaar gaf al aan dat ze met patches bezig zijn die de performance zal verbeteren in de komende tijd, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg.

Via Twitter hebben ze een nieuwe verklaring doen uitgaan, waarbij ze stellen dat ze bezig zijn om de game in veel verschillende set-ups te testen na het toepassen van fixes. Gezien de pc-markt anders is dan consoles met een brede variatie aan configuraties, is dat lastiger en tijdrovender dan bij consoles het geval is.

Lang verhaal kort: Respawn Entertainment is zich heel goed bewust van de problemen die er zijn en ze werken eraan. Het volledige bericht van de ontwikkelaar hieronder.