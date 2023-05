Hoewel de game niet buitengewoon goed ontvangen is, laat Mojang op Twitter weten dat Minecraft Legends toch al door meer dan 3 miljoen spelers gespeeld is. Hoeveel er van de spelers zijn blijven hangen is niet bekendgemaakt, echter toont het wel aan hoe je met Xbox Game Pass toch een groot publiek kunt bereiken.

Na het eerdere Minecraft Dungeons, blijft Microsoft flink in het IP investeren. Dat is uiteraard niet zo gek, gezien het bedrag dat er voor betaald is. Het is nog onduidelijk wat er nu volgt, behalve dan dat er hard aan een Minecraft-film wordt gewerkt. Overigens speelt Jason Momoa daar hoogstwaarschijnlijk een rol in.