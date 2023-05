De release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is op handen en dat betekent dat er straks een ontwikkelingscyclus van maar liefst zes jaar ten einde komt. Er is dus een lange tijd en in het diepste geheim aan het volgende avontuur van Link gewerkt, maar zo vlak voor de release kunnen we wel alvast melden hoeveel ruimte je mag gaan vrijmaken op je Nintendo Switch.

Nintendo heeft namelijk de opslagvereisten op de productpagina van de game geüpdatet en aangegeven dat je 16GB vrije ruimte nodig zult hebben. Dit is een vermindering ten opzichte van de 18,2GB die eerst op de pagina aangegeven stond. Zodoende komt Tears of the Kingdom natuurlijk niet in de buurt van menig moderne game, maar vraagt het nog steeds een flinke hap uit de opslagruimte van de kleine Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lanceert op 12 mei voor de Nintendo Switch.