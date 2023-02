The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt normaal gezien binnen enkele maanden op de Switch en velen onder ons zullen vast al reikhalzend aan het uitkijken zijn naar deze release. Enkele dagen geleden liet de game zich nog zien met een nieuwe trailer en intussen zijn ook pre-orders live gegaan.

Nu de gamepagina live staat, kunnen we ook zien hoeveel geheugen de game zal innemen op onze consoles. Hou je vast, want het is heel wat! De geschatte grootte van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op de Switch is namelijk 18.6 GB. Als dit uiteindelijk zal kloppen, dan wordt dit de grootste first-party Nintendo-game die ooit op de Switch is uitgekomen. Ter vergelijking: The Legend of Zelda: Breath of the Wild is ongeveer 14.7 GB groot.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei.