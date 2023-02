We weten al even dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Toch is het qua details nog redelijk in nevelen gehuld, maar tijdens Nintendo Direct toonde Nintendo vanavond weer een trailer met meer gameplay.

Tegelijkertijd hebben ze ook een Collector’s Edition aangekondigd. Die komt naast een fysiek exemplaar in de originele hoes ook met een steelcase, artwork book en meer. Tevens is er een nieuwe amiibo van Link aangekondigd, die eveneens op 12 mei zal verschijnen.

De nieuwe beelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekijk je hieronder.