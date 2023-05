Redfall is op het moment helaas niet het succesnummer waar Bethesda en Microsoft op hadden gehoopt. De game kent momenteel nog aardig wat gebreken en moet het voor nu op de Xbox Series X|S zonder performance modus doen. Op pc is de game, theoretisch, wel in 60fps te spelen, maar dat gaat helaas niet iedereen al te goed af.

Gelukkig hebben diverse ontwikkelaars door de jaren heen laten zien dat je zelfs met een teleurstellende launch uiteindelijk een game toch nog goed kan maken. Voor nu kan het, mits je Game Pass abonnee bent, geen kwaad om de game toch te proberen. En anders is het wachten tot de updates verschijnen.

Mocht je nu nieuwsgierig zijn naar wat de verschillen met de game zijn tussen Microsofts Xbox Series X, Series S en de pc, dan heeft Pure Xbox een mooie vergelijking voor je gemaakt.