Hoewel Star Wars Jedi: Survivor op wat performance issues na op consoles een prima game is, was de staat van de titel op pc bij de release iets minder goed. In de afgelopen weken heeft Respawn Entertainment aan verschillende updates gewerkt en vandaag verschijnt er weer een nieuwe.

Deze update pakt een aantal platform specifieke problemen aan, maar richt zich ook op issues die in alle versies van de game voorkomen. Hieronder de patch notes van de laatste update die op zich niet heel uitgebreid zijn. In aanvulling daarop heeft de ontwikkelaar ook aangegeven waar nog aan gewerkt wordt.