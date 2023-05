Recentelijk kwamen we er al achter dat de Elden Ring uitbreiding, Shadow of the Erdtree genaamd, ondertussen al meer dan een jaar in ontwikkeling is. Ook ziet het er naar uit dat het nog wel even zal duren vooraleer de content beschikbaar wordt gesteld.

Terwijl spelers daarop wachten, zijn er nog altijd nieuwe spelers die de game ontdekken. De open wereld actie-RPG van FromSoftware is namelijk meer dan 20,5 miljoen keer verkocht. Deze informatie werd gedeeld via het recente fiscale kwartaalrapport van Bandai Namco en dat wil zeggen dat de game nog een half miljoen keer verkocht is in de laatste maanden sinds februari.

De game doet het dus nog altijd meer dan prima, zeker als je bedenkt dat de titel inmiddels meer dan een jaar verkrijgbaar is. Je kunt de game aanschaffen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Zelf nog niet in Elden Ring gedoken en erg benieuwd? Lees dan onze review voor meer informatie.