We zijn al driekwart jaar op de hoogte van een ‘reimagining’ van Alone in the Dark, maar we weten nog maar weinig van de game af. Daar komt deze week verandering in, want er is een showcase op komst voor deze titel.

THQ Nordic en Pieces Interactive zullen op 26 mei antwoord geven op de ‘meest prangende vragen’. Welke vragen dit zijn zal je alleen te weten komen als je naar de showcase gaat kijken. Wil je er als eerst bij zijn, dan zal je laat naar bed of er vroeg uit moeten gaan. De presentatie begint namelijk om 02:00 uur ’s nachts.

Er is ook een aankondigingsvideo voor de Alone in the Dark showcase beschikbaar gesteld, die je hieronder kan bekijken. Deze laat alvast wat meer van de game zien.