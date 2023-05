Het heeft jaren geduurd voordat Dead Island 2 uitkwam. Het lange wachten heeft er niet toe geleid dat gamers het vertrouwen in het spel verloren. Het tweede deel van Dead Island is namelijk de meest succesvolle lancering ooit van Deep Silver en PLAION.

Dead Island 2 kwam eind april uit en er zijn ondertussen al meer dan 2 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank gegaan. In de eerste week stond de teller al op ruim meer dan 1 miljoen, en dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van Deep Silver en PLAION, waar de eerder genoemde uitgever nu onder valt.

CEO Lars Wingefors is dan ook erg blij dat ze ondanks de vele tegenslagen die de game te verduren kreeg, toch in het project zijn blijven geloven.

“I am happy to state that the game has reached a sell-out of well over two million units. It is rewarding to see that the decision to give [Dambuster Studios] time to polish the game has paid off.”