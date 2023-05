Met nog iets meer dan een week te gaan begint de release van Diablo IV nu wel heel dichtbij te komen. Op 6 juni kunnen spelers aan de slag met de dungeon crawler, maar na het hoofdverhaal eindigt het avontuur niet. Blizzard beloofd namelijk jarenlange support met updates in de vorm van seizoenen.

Het eerste seizoen in Diablo IV trapt af in mid/eind juli en brengt nieuwe quests, uitdagingen waarmee je cosmetische items kunt vrijspelen én natuurlijk nieuwe legendarische loot. Associate game director Joe Piepiora wil daar alleen wel een belangrijke zijnotitie aan toevoegen: de seizoenen zullen niet het hoofdverhaal van Diablo IV voortzetten, de quests zullen geisoleerde verhalen vertellen. Hij haalt ook kort aan dat er uitbreidingen zullen worden uitgebracht voor Diablo IV, echter weten we nog niet precies wat voor content die met zich mee zullen brengen.

“We have two different kinds of releases after the game launches. We have our quarterly seasonal releases. Then we’ll have our expansion packs. While we’re not talking about our expansions today, it’s important to realise they’re a part of the ecosystem of what we support the game with moving forward. Now seasons, though, when we think about the story, we know that we want to continue to build upon the world of Diablo IV and the world of Sanctuary, but we do not want to extend the campaign into seasons and then make seasons required reading for the expansions, for that to make sense.”