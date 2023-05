Het is al lange tijd bekend dat Naughty Dog aan een multiplayergame van The Last of Us werkt. Begin dit jaar sprak de ontwikkelaar nog veel ambitie uit en liet men weten dat we dit jaar veel meer over het project zouden horen. De PlayStation Showcase van eerder deze week leek daarvoor het uitgelezen moment, maar tot verbazing van velen schitterde de game door afwezigheid. De grote vraag is dus ook: wat is er aan de hand? Nieuwe berichten van zowel Naughty Dog als journalisten schetsen een niet al te optimistisch beeld.

Het begon dit weekend met een verklaring van Naughty Dog op Twitter. Daarin geeft de studio aan trots te zijn op al het werk dat tot nu toe is verzet, maar Naughty Dog zegt meer tijd nodig te hebben voor de game. Waarom de ontwikkeling ogenschijnlijk niet vlekkeloos verloopt, wordt uit het statement niet duidelijk. Naughty Dog blijft naar eigen zeggen hard werken aan de multiplayergame van The Last of Us, maar ook aan andere games waaronder een nieuwe singleplayergame.

Kort na het bericht van Naughty Dog kwam de doorgaans betrouwbare Jason Schreier van Bloomberg met meer informatie. Schreier stelt dat er problemen zijn opgetreden tijdens de ontwikkeling van de The Last of Us multiplayergame. Volgens de journalist is Naughty Dog nu bezig met het opnieuw evalueren van de kwaliteit en de levensvatbaarheid voor de lange termijn van het spel. Na een recente evaluatie zou het ontwikkelteam van het project aanzienlijk zijn afgeschaald. Volgens Schreier is de game niet geannuleerd, maar zijn veel medewerkers van Naughty Dog inmiddels wel op andere projecten gezet.

Jeff Grubb deed ook nog een duit in het zakje. Op Twitter liet hij weten dat hij heeft begrepen dat de multiplayergame van The Last of Us eruitziet als “een eerste live-service game van een ontwikkelaar”. Naughty Dog zou dingen “op haar eigen manier” willen doen, wat de game niet ten goede zou komen.

Een interessant details uit het bericht van Schreier is dat Bungie een belangrijke rol lijkt te spelen in de soap rondom de multiplayergame van The Last of Us. Volgens de journalist zou Bungie zich hebben afgevraagd in hoeverre de game in staat gaat zijn om spelers voor langere tijd aan zich te vinden. Die vraagtekens van de kant van Bungie zouden geleid hebben tot verdere evaluatie van het project. Klinkt plausibel, want Sony gaf rondom de overname van Bungie immers aan dat de Destiny 2-ontwikkelaar de studio’s van PlayStation gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van live-service games. Zelfs deze week nog werd Bungie om die reden geprezen door Sony.

Uiteraard moeten we alle informatie, buiten de verklaring van Naughty Dog, voorlopig als geruchten beschouwen. Toch ziet het ernaar uit dat de multiplayergame van The Last of Us zich in zwaar weer bevindt. We hopen uiteraard op het beste, al zal het voorlopig waarschijnlijk nog wel een flinke tijd stil blijven rondom de game.