Na 7 lange jaren wachten is Street Fighter 6 bijna in ons midden. Uiteraard moet dat met een launch trailer gevierd worden en daarvoor heeft Capcom de Amerikaanse rapper Lil Wayne ingeschakeld om ons te vertellen wat je allemaal in de game te wachten staat. Zo is er de World Tour waarin je verschillende locaties verkent en je naast het vechten ook andere activiteiten kunt ondernemen.

Uiteraard keren ook de oude vertrouwde modi terug onder de noemer Fighting Grounds en tot slot is er nog de Battle Hub. In deze sociale ruimte kun je interactie met andere spelers hebben, jouw eigen personage laten zien en natuurlijk een potje knokken. Street Fighter 6 lanceert op 2 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er is ook een demo van de game beschikbaar.