Na lang wachten is Diablo IV vanaf nu officieel onder ons: tijd dus om uren aan een stuk hordes aan demonen af te slachten! De game kreeg mooie cijfers van critici in het algemeen en ook wij waren grote fan van de terugkeer van de franchise in onze review. Dit is echter slechts het begin.

General manager Rod Fergusson sprak in een aflevering van de Kinda Funny Xcast over wat we in de (nabije) toekomst van Diablo IV mogen verwachten. Hij vermeldt hierbij twee uitbreidingen waaraan momenteel al wordt gewerkt.

“As I sit here we’re about to launch the main game, we’re finishing up season one, we’re working on season two, we’re working on expansion one, we’re kicking off expansion two… we’re working on that now and we haven’t even launched the game.”

Uiteraard is het nu nog te vroeg om specifieke details over deze uitbreidingen te geven, de game is immers nog maar net uit… maar we hebben dus wel al iets om naar uit te kijken!