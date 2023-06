Sony voegt met regelmaat nieuwe trials toe aan de hoogste tier van hun PlayStation Plus dienst, Premium, en daar is deze week wederom een titel aan toegevoegd.

Het is zeker niet de kleinste game, het gaat hier namelijk om het uitermate succesvolle Hogwarts Legacy van Portkey Games. De trial zelf is echter van korte duur: je krijgt slechts 45 minuten toegang tot de game.

Als mijn geheugen mij goed dient, is dat net genoeg om de eerste paar cutscènes te zien en een aantal vijanden te verslaan en in die zin is het inderdaad een trial. Toch voelt het ietwat karig voor een game waar je makkelijk een uur of 30-40 in kunt steken.

Mocht je Hogwarts Legacy nog niet gespeeld hebben, ga je het dan een kans geven via PlayStation Plus Premium?