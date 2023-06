Exoprimal is vanaf 14 juli verkrijgbaar en deze titel belooft het over een andere boeg te gooien door PvE met PvP te combineren in een ongebruikelijke setting: spelers die het in hypermoderne exosuits opnemen tegen allerlei dinosauriërs.

Tijdens de Capcom showcase heeft Capcom weer wat meer van de game laten zien en de nieuwe trailer met gameplay beelden bekijk je hieronder. Overigens is dit lang niet alles, want recent werd er al een uitgebreide walkthrough online gezet, die je hier terug kan kijken.

Gezien de release van de game voor volgende maand gepland staat, zal er nog een open beta volgen. Deze staat gepland voor aankomend weekend, van 16 tot en met 18 juni middernacht. Deze bevat bevat in tegenstelling tot de vorige keer ook verhaal gerelateerde missies en qua coöp mag je 10 missies verwachten.