De laatste jaren komt het woord ‘falen’ niet meer voor in het woordenboek van Capcom. Ze weten de ene na de andere toptitel af te leveren. De volgende game uit de stal van Capcom is Exoprimal, een third-person shooter waarin je het in Exosuits opneemt tegen hordes aan dinosaurussen.

Wij speelden de game al eens voor een preview en dat beviel ons toen prima. De release komt steeds dichterbij, dus heeft Capcom Azië een gameplay walkthrough op hun YouTube-kanaal geplaatst. De video is voorzien van Engelse ondertiteling.

Exoprimal verschijnt op 14 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Exoprimal zal ook day one beschikbaar zijn via Game Pass.